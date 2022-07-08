補習老師侮辱五星旗被判罪成　還押至7.28判刑

兼職補習老師被指於去年7月1日，在黃大仙將豎立在路旁的3幅五星旗扯下玷污。事後他被控1項侮辱國旗罪，案件昨日（7日）在九龍城裁判法院審訊。裁判官莫子聰今日（8日）裁決，裁定被告罪名成立。裁判官指被告行為是輕蔑、鄙視和惡意，把案件押後至7月28日判刑，為被告索取勞教中心報告，期間須還押懲教署看管。

控罪指，23歲被告彭子健於2021年7月1日，在黃大仙毓華街與毓華里交界，公開及故意以玷污的方式侮辱3幅五星旗。裁判官裁決指，案件是依賴目擊者、警員及行車紀錄儀片段對涉案人的辨識。目擊者對涉案人的描述和行車記錄片段互相脗合，因此採納目擊者口供。而警員檢獲被告人的衣物、短褲及拖鞋，與涉案人當時身穿的衣着十分相似。裁判官指外觀辨識上，眼鏡和口罩不及頭髮、衣着及鞋的辨識度高，因此不認為眼鏡和口罩是辨識被告為涉案人的關鍵。裁判官接納警員憑目擊者和行車紀錄儀片段中，涉案人的頭髮顏色、身形、衣着及附近大廈閉路電視片段，而追查到被告住所。而且警員聽到被告父親問被告，有否做過有關拆國旗事宜時，被告曾點頭及答「有」。裁判官指綜合考慮後，確定被告就是涉案人，並裁定他公開和故意玷污國旗，因此裁定罪成。

辯方求情指，被告因為本案而暫停了工作，深感後悔，經過此事後懂得尊重國旗。律師於庭上遞上5封求情信，主要反映被告為人本性馴良、有孝心和關心小動物。案發時行人不多，沒有鼓動他人的行為。被告沒有焚毀或塗污國旗，不是預謀犯案，冀法庭輕判。

案件編號：KCCC 3599/2021