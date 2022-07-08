入境處反黑工行動拘24人　包括7名假難民

入境處由本周一至四(4日至7日)在全港各區展開代號「光影行動」及「曙光行動」反非法勞工行動，特遣隊人員搜查了64個目標地點，包括食肆集中區、垃圾站及餐廳等，共拘捕5男12女懷疑黑工及7名涉案男僱主。被捕黑工中，7人為持「行街紙」的假難民，分別來自柬浦寨、尼泊爾及印尼；4人涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；2人涉嫌行使及管有他人身份證。

此外，25名逾期逗留而接受非法僱傭工作的人，於過去3天(6日至8日)在沙田裁判法院因違反第38AA(1)(c)條被判刑，雖然各被告涉及不同案件，但均被判監15個月。對於涉聘請上述非法勞工的僱主，入境處正積極跟進有關的調查工作。入境事務處特遣隊副指揮官李烱超指，絕不姑息有關的違法活動，會將他們繩之於法。

李表示，過往逾期逗留人士從事非法勞工，一般會被控「違反逗留條件」，定罪後一般監禁約3個月。自2021年8月修訂的《入境條例》生效後，根據第38AA條被定罪的逾期逗留非法勞工，法院一般會以監禁15個月作量刑起點。有關法例和罰則旨在全面打擊非法僱傭工作，減低違法人士(如潛在免遣返聲請人)進入及逗留香港的誘因。而「僱用不可合法受僱的人」已改列為可公訴罪行，僱用非法勞工的僱主的相關罰則亦大幅提升，最長監禁增至10年，最高罰款上調至50萬港元。