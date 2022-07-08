香港洗錢風險列中至高水平　政府擬修例加強打擊

為確保香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度能應對市場變化帶來的挑戰，港府不時更新洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估。政府今日(8日)公布最新相關評估報告，指出本港整體洗錢風險為中至高水平，當中發現銀行業及金錢服務業持續面對相對較高的風險，分別被評為「高水平」及「中高水平」。至於香港的大規模毀滅武器擴散資金籌集威脅屬中低水平。

為應對是次評估所發現的風險，政府會專注5大範疇的工作，包括改善打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法律框架、加強風險為本監管工作和夥伴合作關係、加強與社會各界的合作及提高相關意識的工作、監察新出現和逐漸浮現的風險，以及加強執法和搜集情報能力。其中，政府會向立法會建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，為虛擬資產服務提供者引入發牌制度及訂立貴金屬及寶石交易商的註冊制度，以減低其洗錢及恐怖分子資金籌集風險及保障投資者。

分析指出，洗錢集團會利用香港便捷的金融和銀行系統，試圖用公司銀行帳戶和金錢服務進行洗錢，且報告更指犯罪分子通常在洗錢過程的分割得益階段，企圖藉銀行或其他金融和投資服務(例如股票和房地產)營造複雜多重的交易，令追查資金來源工作變得困難。但分析認為，現時監管和預防措施行之有效，相關行業大致能即時匯報可疑活動。