餐飲集團高層被勒索案　辯方稱被告稱要錢只為引事主注意

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今天（8日）於區域法院續審。辯方續盤問男事主X時，指X曾在電話中稱被告天真，只是欺騙她，並希望她消失。X一概否認，但承認曾罵被告「你只係想要錢，滿腦子都係錢，你係雞！」。X解釋，他當時很氣憤，他想和被告分手，但被告一直在和他拉扯。辯方又指，被告向X索要金錢，只是想吸引注意，她從不認為X會付款。X同意被告想得到注意，但認為被告是有意勒索。X對此並不同意。

被告黃莎莎（31歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，不當地要求X交出50萬港元。X在被盤問時同意，在去年9月前已曾向X提及相片之事。他亦同恴被告曾在WhatsApp向他獻殷勤，問候其起居飲食，但他沒有回應。X承認在去年9月10日晚上10時與被告通電話，期間曾因氣憤罵被告「你只係想要錢，滿腦子都係錢，你係雞！」，但否認說過被告天真和想被告消失，會找人打她。

X同意被告從無要求在每次見面後要5,000港元，是他自己把錢塞入被告手袋。辯方續指，被告雖曾在WhatsApp寫過「說我要錢，好，錢拿來」，但原因只是X沒有向被告交代分手，被告出於憤怒才這樣說。X同意沒有交代，但被告憤怒與否是觀點與角度問題。辯方續向X指出，他與被告性交後床單上有血漬。X指「我唔係專家」，但他指被告是有夫之婦。

案件編號：DCCC 1146/2021