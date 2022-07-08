童樂居虐童案　1女被告今認1日虐3童　還押2周後判刑

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊，其中1人已被判刑。今天（8日）再有1名56歲被告今天（8日）在九龍城裁判法院承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。署理主任裁判官黃雅茵指案情嚴重，被告於同一日對3名兒童施襲，拒絕為被告索取社會服務令報告，並下令將被告還押至7月22日判刑，期間只為被告索取背景報告。

56歲被告林美寶，報稱為幼兒工作員，她今日承認的3項控罪指，於2021年12月10日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內負有管養、看管或照顧兒童責任，但卻故意襲擊2歲女童S、3歲女童AC及1名不知名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。案情指，被告在2007年成為註冊幼兒工作員，自2008年於「童樂居」任職替假幼兒工作員。案發當日約下午6時，女童S與10多名兒童在活動室的拼圖地氈上坐下，被告負責安排派發水樽給各兒童。期間S用手推了被告的左臂一下，被告隨即大力用手打S的胸口2下，S隨即倒地及大哭。約1分鐘後，被告在抹地上污水時，女童AC打開水樽蓋並望向樽內，被告奪去其水樽並大力推向AC的臉，令樽內的水濺到其臉上。AC欲轉身離開，但被告仍把樽繼續推向AC的臉，令她失平衡致右手按在地上。其後被告抹地上的水時，再推了AC的腳1下，交回水樽給AC時又再趁其喝水時推其水樽，使水樽撞向AC的嘴。同日晚上約9時，被告到2樓一間約有20名兒童睡覺的房間，看見1名不知名兒童在腳在動，用右腳大力踏在其下身，使其受到不必要的苦楚。

辯方求情指，被告曾於不同幼稚園任職，有14年相關經驗。被告深感後悔，稱並非有意，且案發地點內有地墊，使用的力度不大，幼童沒有受到嚴重傷害。即使被告對女童S及AC施襲後仍有照顧她們。而對該不知名兒童用腳踩，是為了調整該兒童睡姿，因為被告有腰痛及睡床矮。希望法庭考慮被告初犯，認罪示意悔改，沒有案底，3項控罪發生於同1日是單一事件，並呈上多封求情信，希望裁判官為被告索取社會服務令報告及背景報告作判刑考慮。不過裁判官最終只允索取背景報告。

案件編號：KCCC 238/2022