政府擬立新例規管無人車　下周五將諮詢交通委員會

無人車技術近年日趨成熟，惟仍存在一定限制。政府將為自動駕駛車輛(即無人車)訂立規管框架立法建議，並將於下周五(15日)諮詢立法會交通事務委員會並提交草案。根據立法會最新文件顯示，運輸及物流局建議的立法框架可採用「試驗/先導項目」的形式，以期為研究、測試和評估自動駕駛車輛提供更具彈性的規管制度。相關法律草擬工作現正進行，政府計劃最早於今年內向立法會提交有關條例草案。

為配合無人車發展，政府現建議在《道路交通條例》(第374章)下，訂立一個新的部分涵蓋自動駕駛車輛的試驗及先導項目的規管，並將項目下的無人車納入《道路交通條例》的現行登記及領牌框架下。有意測試或應用無人車的人必須先向運輸署申請准許。而相關車輛同時需要領有新法例下的「自動駕駛車輛證書」，方可在道路上應用。政府同時就覆核機制及風險管理方面提出多項建議。

政府稱，今次的規管建議有助業界推行測試或其他應用項目，包括香港機場管理局正計劃興建的載客無人駕駛運輸系統。政府去年5月曾就無人車諮詢立法會，當局曾指出在現有規管下，因無人車的技術和設計有別於傳統車輛，無人車只能獲批只能由一地點往另一地點的「車輛行駛許可證」，限制日後無人車的應用和測試。