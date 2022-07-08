疫下不良營商個案微升4%　美容院職員追營業額硬銷服務惹投訴

新冠肺炎疫情重創經濟，各行業在各種防疫措施下狹縫求生，但部分經營手法或觸犯法例。香港海關今日(8日)公布今年上半年涉及不良營商手法的個案數字，並指出疫情下相關商戶的營商手法亦有所變化，例如美容業投訴急升，相信是美容院重開後，職員為追趕營業額，積極推銷客人並無興趣的服務引致；而網購興起，有個案獲逾200人投訴，指賣家收錢後未提供貨物。海關呼籲市民光顧有良好信譽的商戶。

今年首5個月，海關共接獲2,449宗懷疑違反《商品說明條例》的舉報，較去年同期輕微上升4%，當中涉及貨品和服務行業的舉報分別為1,629宗，佔整體67%；而服務行業相關的投訴有820宗，較去年同期上升25%。而疫情下旅客較少，藥房或海味店生意下降，轉攻本地客，就貨品相關的舉報，特別是涉及參茸海味店和藥房的不良營商手法有顯著變化，包括受害對象由旅客轉為本地居民，部分商戶未經客人同意便將藥材磨成粉，迫其「硬食」；又有店舖利用長者記性差或怕麻煩，哄騙其買下貴價貨，以致有關防疫產品的舉報數字亦有所增加。

海關版權及商標調查署理高級監督蔣依莉指出，有關服務行業的舉報主要涉及美容、健身、裝修、旅遊和教育，其中以銷售旅遊服務和教育服務的不良營商手法變化最為顯著，涉及虛假商品說明及具威嚇性營業行為。在2019年，美容業投訴僅有300多宗，但去年卻急升至1,021宗；另有教育機構為吸引客人而虛稱導師資歷，令舉報增加。疫情下，由於各地實施出入境限制，故旅遊及航空業投訴有所下降，但市民轉為在本地「宅度假」(Staycation)，有關銷售本地酒店服務的舉報明顯增加，由2019年的15宗上升至2021年的58宗，而今年首5個月則出現17宗本地酒店投訴，包括景觀與宣傳相片不符及部分設施關閉。雖未至觸犯法例，但海關會與酒店業界溝通，避免類似事件再發生。

至於網購方面，海關指快速支付平台付款增加追查難度；又有市民於社交平台購買外科口罩逾5萬港元，卻獲以膠袋包裝的無標記口罩，涉案人被判入獄3個月。海關巡查防疫物資銷售，截至今年上半年，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的案件有40宗，檢獲超過3,856萬個外科口罩及其他防疫產品，涉及金額逾1.44億港元，共拘捕91人。教育服務方面，自疫情開始以來，有關本地訓練班或興趣班的舉報亦有所增加，主要涉及相關機構就資歷認可作出虛假聲稱。海關自去年至今，共破獲8宗與教育行業及資歴認可相關的不良營商行為個案，涉及的課程包括獨木舟課程、咖啡師培訓班和兒童訓練課程。