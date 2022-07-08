政府擬強制巴士裝安全帶　司機限放2部電話　草案明年交立會

為確保道路使用者的安全，港府提出修改《道路交通(安全裝備)規例》的4項建議，目標於2023年內向立法會提交修訂建議，並將於下周五(15日)在交通事務委員會會議中討論。其中1項建議是要求新登記的車輛，包括公共巴士乘客座位，俱要強制安裝安全帶，乘客亦必須佩戴，罰則最高5,000港元及監禁3個月。

政府表示，留意到外國部分地方，均要求小巴、長途巴士、貨車等的所有乘客座位安裝安全帶，而安全帶亦能於交通意外中提供一定程度的保護，故建議將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求，涵蓋至其他車輛種類及座位。

此外，當局留意到部分司機駕駛時，在儀錶板上放置多部流動通訊設備，對道路安全有負面影響，亦考慮到司機駕駛時要獲取導航、實時交通及空置車位等資訊，遂建議所有司機在不影響視線的情況下，不可放置多於2部流動通訊設備，而每部設備的顯示屏對角長度不可大於18厘米，建議罰則最高2,000港元。另外2項建議包括加強私家車兒童乘客使用兒童束縛設備的規定，以及強制騎單車人士、機動三輪車司機及乘客、電單車側車的乘客佩戴頭盔。