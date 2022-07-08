65地方納強檢　圓方Mango Tree及淘大商場牛角次男坊上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

政府明日將於薄扶林置富花園、樂富康強苑、深井縉皇居、青衣長青邨及葵涌石蔭東邨增設或重開流動採樣站，而位於黃大仙富山邨的流動採樣站會延長服務至後日。此外，由明日起，位於香港國際機場地面運輸候車室的社區檢測中心，會重置於香港國際機場1號客運大樓第6層過渡區(南)。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.鑽石山宏景花園3座

2.屯門建生邨樂生樓

3.屯門寶田邨2座

4.油塘油麗邨智麗樓

5.東涌逸東(一)邨迎逸樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.土瓜灣傲雲峰2座

2.筲箕灣筲箕灣道142至146號高望大樓

3.北角七姊妺道28號富家閣

4.大圍顯徑邨顯德樓

5.荃灣愉景新城6座

6.大埔海寶花園D座

7.觀塘鯉安苑鯉欣閣

8.長沙灣集輝街2至8號耀輝大廈

9.半山區干德道36號慧明苑2座

10.天水圍天恒邨恒富樓

11.大埔太和邨麗和樓

12.紅磡紅磡邨紅曜樓

13.九龍灣啟泰苑啟勳閣

14.將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)

15.大圍金獅花園1期金麗閣

16.沙田偉華中心1座

17.東涌東環5B座

18.屯門龍門居5座

19.屯門慧豐園1座

20.銅鑼灣富明街2至6號寶明大廈

21.深井縉皇居1座

22.紅磡家維邨家盛樓

23.鰂魚涌基利路9號太明樓

24.將軍澳海翩滙1座

25.薄扶林置富花園富澤苑

26.將軍澳廣明苑廣新閣

27.沙田水泉澳邨樂泉樓

28.天水圍天逸邨逸濤樓

29.觀塘安達邨禮達樓

30.葵涌麗瑤邨富瑤樓

31.馬鞍山富寶花園11座

32.青衣長青邨青松樓

33.荃灣灣景花園3座

34.荃灣綠楊新邨C座

35.屯門欣田邨俊田樓

36.屯門湖景邨湖月樓

37.大埔富亨邨亨耀樓

38.大埔寶雅苑家和閣

39.鴨脷洲利東邨東茂樓

40.大埔廣福邨廣祐樓

41.觀塘安泰邨智泰樓

42.青衣長安邨安湄樓

43.將軍澳裕明苑裕昌閣

44.沙田碩門邨豐碩樓

45.大埔寶湖花園D座

46.元朗朗屏邨悅屏樓

47.筲箕灣興東邨興康樓

48.樂富杏林街23號康強苑

49.葵涌石蔭東邨蔭興樓

50.粉嶺華明邨頌明樓

51.馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

52.粉嶺嘉福邨福樂樓

53.柴灣康翠臺2座

54.北角木星街18號縉景臺1座

55.牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

56.大埔太和邨福和樓地下101、108及117至124室 仁濟醫院地區支援中心(大埔)

57.尖沙咀圓方金區2樓2032號舖 Mango Tree

58.牛頭角淘大商場1期地下G143至162號舖 牛角次男坊

59.將軍澳東港城1樓188號舖 意樂餐廳

60.九龍灣德福廣場2期5樓528至529號舖 上海姥姥