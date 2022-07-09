高院職員收白色粉末包裹　O記拘涉案36歲女公務員

高等法院大樓2樓，有職員在本周二(5日)收到一封可疑的粉末包裹，警方O記接手跟進，經調查後以涉嫌刑事恐嚇拘捕一名女子。警方表示自接手該案件後展開深入調查，並於昨晚(8日)7時左右，在金鐘區拘捕一名36歲女子，她涉嫌刑事恐嚇，正被扣查。被捕女子報稱任職公務員，從事文職工作，警方昨晚掩至其工作的寫字樓將其拘捕；行動中檢獲一部電腦、一部打印機及一部手機。此外，又根據調查，相信被捕女子與收取包裹的該名高院文職人員互相認識，正調查犯案動機；而案中的白色粉末，已交政府化驗所化驗。

警方經初步調查，無證據顯示案件與任何恐怖活動有關，並重申十分重視該等暴力案件，絕不容許或容忍任何人以暴力或威嚇手段，企圖攻擊司法機構或司法人員；絕不姑息此類行為，必將不法之徒繩之於法，維護法庭尊嚴，保障司法工作妥善執行，以及保衞社會安寧。

案發於當日傍晚約6時，港島金鐘道8號高等法院大樓2樓，有職員收到一個包裹，在揭開查看後，赫見內有一個載有白色粉末的罐，由於擔心發生危險，職員隨即通知保安員報警。警方接報趕至了解，爆炸品處理課（EOD）人員亦奉召到場，經檢查有關包裹後，相信該些粉末沒有危險成分，並取走檢驗；案件列求警協助，中區警區刑事調查隊接手處理。