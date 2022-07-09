6本小說入圍「紅樓夢獎」　角逐30萬元獎金

香港浸會大學公布第9屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」入圍小說名單。名單由18位香港知名作家、當代文學評論家、出版界與文學期刊資深主編所組成的初審委員會，經評審後選出6本小說頒予「專家推薦獎」，並入圍角逐獎金高達港幣30萬元的「紅樓夢獎」。

入圍6本小說包括，《中國故事》，作者閻連科；《心經》，作者閻連科；《北京零公里》， 作者陳冠中；《成爲真正的人》，作者甘耀明；《後人間喜劇》，作者董啟章；《島之曦》，作者陳耀昌。上述六本入圍小說經18位初審委員嚴格商議及投票後基於作品的文學藝術水平選出。決審方面會由6位當代文學研究專家、教授及知名作家選出，決審結果將於今年7月下旬公佈。

浸大文學院每兩年舉辦「紅樓夢獎」，透過獎勵出版成書的優秀華文長篇小說，提升世界各地華文長篇小說的水準，推動創作。第9屆「紅樓夢獎」的參賽作品須為8萬字以上、於2020年1月1日至2021年12月31日期間出版的原創華文小說。鑑於每年華文長篇小說的出版數量逾千，自首屆「紅樓夢獎」起，為精簡評選程序，參賽作品均由籌委會邀請出版社或合資格人士提名。