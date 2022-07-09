東方日報A1：退伍自衞隊員射殺日本前首相　安倍中彈亡

日本參議院選舉前兩天，發生戰後最大政治事件。前首相安倍晉三昨早在奈良縣奈良市出席競選活動期間，遭一名退伍自衞隊隊員於眾目睽睽下近距離開槍行刺，他應聲流血倒地及失去知覺，送院時已失去生命迹象。搶救近6小時後，安倍於同日下午因心臟受傷及失血過多不治，終年67歲。他是日本戰後首位死於刺殺的前首相，事件震驚世界，多國領袖紛紛致哀。

事發於日本時間昨早11時30分，安倍在奈良市近鐵大和西大寺站前展開街頭演講，為奈良選區候選人佐藤啟站台。當安倍發言完畢後，身後3米位置突然傳出槍聲及冒出煙霧，他緩緩步下講台以左手捂胸後倒地，白色恤衫出現血漬。影片顯示，安倍背後第一次傳出巨響及煙霧時眾人包括保安人員毫無反應，他甚至轉身察看。第二響槍聲緊接傳出，眾人才得悉有人開槍，其中一人更拿起公事包作掩護，安倍已經不支跪在地上。疑犯山上徹也行兇後立即被在場人士及保安人員制服，地上遺有作案的土製手槍。救護員以自動體外心臟電擊除顫器替陷入昏迷的安倍急救，由救護車送院後經直升機轉送橿原市的奈良縣立醫科大學醫院急救。

疑犯從安倍背後開槍，分別擊中頸部及左胸。驚悉丈夫中槍後，安倍昭惠立即離開東京寓所，於下午4時半抵達奈良。安倍抵達醫院時已心肺停止及性命垂危，醫生曾替他胸部止血及大量輸血，但延至同日下午5時03分死亡，當時距離安倍昭惠抵達醫院只是過了8分鐘。安倍頸部右側有兩處傷口，相距約5厘米。大血管和心室受傷嚴重，可能是從頸部射入的子彈造成。此外，安倍左肩前部有疑似是子彈從體內貫穿的創傷，手術期間沒有發現子彈。主診醫生福島英賢表示，安倍身上多處出血，無法完全止血，心跳未能恢復，對無法救回他的性命感到非常遺憾。

自民黨消息人士指，安倍昭惠希望盡快把丈夫遺體帶回家，完成司法解剖後立即運回東京。安倍的遺體最快於日本時間今日凌晨1時運離醫院，預計7小時後運抵東京寓所，最快下周二舉行葬禮。山上徹也落網後初時被控殺人未遂罪，其後改控殺人嫌疑罪，將於明日移交檢方。奈良縣警察本部昨晚召開記者會，表示將全力查明真相，成立一個由90人組成的調查組。

警方透露，山上徹也乘坐列車到達案發現場，他從網上得知安倍在事發地點進行助選演講，但無法確定他是否事發前剛剛抵達。此外，警方亦拒絕透露是否在現場發現任何子彈。安倍的弟弟、防衞大臣岸信夫表示，從沒有想過兄長會以這種形式離開。他指兄長為政治事業拚上了性命，在參議院選舉期間發生這種事情，可以說是封殺言論的暴力行徑。對於疑犯是前海上自衞隊隊員，岸信夫指目前協助警方調查，不予置評。本報綜合報道

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