職訓局14電機業傑出學徒獲嘉許 得獎者冀以所學建設城市

由職業訓練局(VTC)主辦的「2021年傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，於本周三(6日)舉行。今年共有160名來自電梯、建造工程、電機工程、鐵路運輸等不同範疇的註冊學徒獲僱主提名，最終評審委員選出11名傑出學徒，另有3名表現卓越的學徒獲頒「尤德爵士紀念基金優秀學徒獎」。

其中一名得獎學徒李敬，為VTC Earn & Learn職學計劃的學員，現職機電工程署見習二級技術員。他在參與文化博物館日常巡查時，曾遇上機件故障，憑着課堂上學到的專業知識，以及前輩傳授的經驗順利解決問題，獲得師傅及上司的讚賞。李敬現正修讀夜間兼讀制電機高級文憑課程，期望持續增進相關專業知識，以實學與技能回饋社會。

另一名得獎學徒劉嘉欣，為電機業少數的女性面孔，目前於東方創業工程公司擔任電機工程技術員學徒，正參與屯門一大型住宅發展項目，認為學徒計劃能夠提供完善平台幫助同學入行。VTC Earn & Learn職學計劃自2014年推出以來，至今已有超過500間機構及7,000多名學員參與，未來會擴展至更多新行業，課程涵蓋包括網絡安全、人工智能及手機軟件開發等多個熱門專業。