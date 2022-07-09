專家倡入境檢疫減至「3+4」　若做到每天核酸檢測可撤酒店隔離

政府暫緩屢受批評的航班熔斷機制，來港航班不再「觸礁」，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早(9日)在電台節目表示，暫緩熔斷不會對疫情帶來太大影響，指現時輸入個案只佔整體確診1成，加上輸入個案帶有的新冠亞病毒已經在港流行，認為檢視入境人士的檢測和隔離安排更加重要。他稱，在定期檢測下，可以考慮3天酒店檢疫加4天居家隔離，而若能安排入境人士每日做核酸檢測，並在4至8小時內有報告，便有條件毋須酒店檢疫，但要視乎承辦商的實驗室能否配合。

孔表示，Omicron BA.5病毒在南非、歐洲和北美洲都已取代BA.2病毒成為主流，相信BA.5亦會成為本港主流病毒株。他指BA.5的傳播性更高，但破壞力與BA.2相約，感染後症狀甚至更加輕微，此外感染過BA.2的人士仍然有機會二次感染BA.5，雖然大部分會是輕症甚至沒有病徵，但仍然有需要透過接種疫苗加强保護。他提醒若長者完成接種3針已經半年，應盡快接種第4針，可以維持高抗體2個月，有助應對目前疫情。

他重申，如果在接種2針疫苗後染疫，等同打了第三針，但通常感染半年後抗體水平會下降，估計接近年底本港或可接種第二代新冠疫苗，屆時聯合科學委員會和專家委員會將會商討，建議政府延遲康復者二維碼多3個月，以便他們接種第二代疫苗。