美化城市成重點　謝展寰：將加強改善店舖噪音食肆油煙問題

新任環境及生態局局長謝展寰今日(9日)發表網誌，講述環境局未來的工作重點，提出包括

「解決環境衞生問題，美化城市空間」、「推行碳中和、綠色運輸，強化香港生物多樣性」和「 保障食物安全，供應穩定，促進漁農業可持續發展」。

謝表示，住宅裝修和店舖噪音、食肆產生的油煙氣味、大型冷氣系統、市區水泥廠所帶來的滋擾，以及非法污水渠接駁和海濱污水臭味等問題，困擾很多市民。當局會制定措施和行動方案，包括檢視相關法例是否需要與時並進，以確保有足夠的執行力和阻嚇力。他又指，將會加強推動資源循環，改組後的環境局在減廢回收方面，可將廢物收集、回收、運送和處理由環境局一條龍管理，令廢物處理流程更暢順，更好地配合減廢回收的大原則，有助日後落實都市固體廢物收費。

另外，食物供應方面，他指香港食物幾乎依賴外來供應，所以當局需要檢視是否需要制定策略，以保障食物安全和穩定供應，和促進本地漁農業的可持續發展。謝認為要進一步改善環境衞生，改變市民的習慣十分關鍵，而部門間清晰的分工和統籌也是必需。政府剛成立「地區事項統籌工作組」，會由環境局和食環署主力推動此項目，以提升香港整體環境衞生和市容。