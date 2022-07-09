客運續以鐵路為核心　林世雄稱着力發展跨境運輸基建

運輸及物流局局長林世雄今日(9日)發表上任後第二篇網誌，強調本港會繼續以「鐵路為骨幹」的公共運輸政策，稱上任一周與局內不同組別同事開會規劃未來工作，透露當局會按「基建先行」及「創造容量」的方式，規劃、建設本地和跨境運輸基建設施，亦繼續推行更多智慧交通措施，又指港深政府正透過兩地跨界鐵路基建的專責小組，跟進港深西部鐵路（洪水橋至前海）、北環線支線，及改善羅湖管制站及其交通接駁事宜三個項目的推展工作，構建「軌道上的大灣區」。

其中，港深西部鐵路的首階段研究預計於本年內完成，隨後會展開次階段研究。而各個本地鐵路項目亦正有序推進，其中東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站的鐵路方案，自2021年底起已陸續刊憲。洪水橋站的環境影響評估工作亦已經展開。當局亦緊密推展6號幹線東段的將軍澳－藍田隧道，以及接駁其東面的將軍澳跨灣連接路的建造工程，以期兩個項目可於今年同步開通，又說會因應新界西北的發展，分階段落實一系列道路基建項目。

他表示，機場三跑昨日(8日)起接受航班升降，林世雄表示當局目標在2024年完成的三跑道系統共有7項核心工程，而中跑道的重新配置工程、擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等其他核心項目工程於新跑道運作後隨即展開，香港國際機場預計在2035年可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬公噸的目標。林提到，香港機場管理局正全速興建「海天中轉大樓」，為往來大灣區和香港機場之間的旅客提供直接轉機設施，亦正加強機場為大灣區國際貨運樞紐的功能，發展香港與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」服務，有望能持續提升香港機場的競爭力。