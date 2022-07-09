消費券「轉會」及新登記7.23截止　暫收41萬宗申請

政府今日(9日)表示，第二階段消費券計劃在上月23日開始，接受更改登記紀錄申請及新登記，期間電子登記平台及八間臨時服務中心一直運作暢順。截至昨日(8日)下午6時，剔除重複登記或申請，已收到約23萬個新登記及18萬個更改儲值支付工具帳戶的申請。

政府提醒現有登記人，即曾在今年4月獲發第一階段消費券的市民，如無意在第二階段更改儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，便毋須辦理任何手續，政府會利用他們現有的登記紀錄作資格審核，並在7月底以短訊通知結果。至於從未登記的合資格市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶以收取第二階段消費券的現有登記人，須在本月23日或之前透過消費券計劃網站內的電子登記平台，或前往任何一間臨時服務中心由職員協助辦理手續。登記人一般會在遞交登記，或更改登記紀錄申請後約一星期收到短訊通知結果。

市民如選擇上載身份證複本作身分認證，需要確保上載的圖像清晰、不反光及符合格式要求，否則政府無法處理有關登記／更改登記紀錄申請。登記人若收到短訊通知其上載的身份證複本不符合要求，可在7月23日或之前重新登記或申請，上載符合要求的身份證複本。政府強調每名登記人只可就計劃登記或更改儲值支付工具帳戶一次，重複的登記或更改將不獲受理。每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改，因此市民需確保提供的儲值支付工具帳戶有效及資料正確無誤，以便在下月7日開始分期收取第二階段的消費券。