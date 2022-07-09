針後患心肌炎的11歲女童出院　暫以輪椅代步

11歲女童蕭奕彤曾接種第二針疫苗，3周後心口痛入住兒童醫院，確診心肌炎入住ICU，留院1個月後，奕彤的姨姨今早（9日）於社交平台宣布奕彤出院回家的好消息，轉述奕彤的說話：「我已經好返好多，連醫生都話我快，你哋唔使擔心我。」並附有一張奕彤坐着輪椅跟親友擁抱的照片，稱：「她的內臟機能大致回復，惟雙腳因術後神經需要較長時間復原，所以暫時也會以輪椅代步，仍需持續鍛煉，強化腿部肌肉」

奕彤姨姨在facebook專頁「地上媽媽」發文，稱奕彤可以離開醫院回家了，更指過去一個月家人的心情猶如「來回地獄又折返人間」，直言當奕彤從昏睡中醒來時，感覺身體在一夜間變得支離破碎，被固定在病床上不能動彈，加上藥物影響，前段時間是迷迷糊糊和情緒波動，幸得家人、醫生、護士、心理學家、物理治療師、職業治療師、言語治療師、臨床心理學家、紅十字會的老師等悉心照料下，她逐步從疑惑、抗拒、走到明白，接受，然後學會劫後餘生的感恩。

一直在兒童醫院接受治療的奕彤，曾憂心忡忡跟媽媽說：「我終於知道點解啲人唔識得我都會擔心我，同我打氣，我依家都好擔心個個小朋友。」奕彤姨姨又指，在兒童醫院進進出出的期間，發現有很多為生命而戰的小勇士和其家人在打拚，願祝福可以延續，奇迹每天上演，並指：「奕彤的消息更新也會告一段落，謝謝大家這個月以來的守望。」