港府擬修例限最多放2部電話　的士業界倡同步規管接單平台

的士司機座位一字型排列多部電話或成絕響，運輸及物流局與運輸署向立法會提交文件，建議立法加強道路安全，規定司機駕駛時最多只可以使用2部共電話或流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)，避免遮擋行車視線。如果違反規定，警方可發出450港元定額罰款通知書，如果案情嚴重可交由法庭處理，最高可判處罰款2,000港元。至於會否禁止司機在車輛移動時「篤機」，當局表示稍後會再擬定細節。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，業界普遍支持相關方案，認為2部電話已很足夠，1部用以個人通訊及看地圖，另1部則用來接單。他指目前用「電話陣」接單的司機，主要是因為使用太多「接單APPS」，建議政府亦需立例去規管這情況，以免司機過分失神「MON機」。至於顯示屏的對角長度的7吋限制，他指亦合理，因為涉及駕駛安全，太大或會遮擋視線，又指會用大顯示屏的司機，大部分原因均以自娛為主，如「煲劇打機」等，會為業界帶來負面印象。

對於當局亦建議將強制安裝安全帶要求擴至多類車輛，包括新登記的巴士乘客座位、私家小巴和貨車後座等，公共巴士同業聯會副主席鄧子強回應指，事實上目前許多新車已經達到要求，尤其新校車。他指業界一向將乘客安全排以首位，加上於對於組裝一部新車，其成本動輒數十萬港元，於座位增安裝安全帶成本料只涉數萬港元，相信業界不難遵從。