學者支持海隧擠塞徵費　倡按車輛大小計算　巴士收貴私家車3倍

為改善過海隧道擠塞，政府計劃最快明年起調整3條過海隧道收費，包括按不同時段收費並推行擠塞徵費。港大經管學院名譽副教授侯道光今日(9日)在電台節目表示支持，並建議應按小客車大小作為單位計算不同收費，亦可以每半小時漸進式收費，而長遠應考慮興建第4條過海隧道。

侯表示，應該以小客車在交通流量中所佔道路空間作考慮，例如私家車等於1個小客車單位，中型貨車等於2個，巴士等於3個，而巴士徵費相當於私家車3倍，是基於巴士和貨車造成的交通擠塞程度較私家車高。他指，雖然巴士徵費較高，但在按巴士乘客量平均攤分之後，人均擠塞徵費會變得微不足道。另外，他建議隧道以每半小時漸進式收費，在每2個收費時段之間加入5分鐘過渡環節，環節的隧道費是該2個時段的平均收費，令使用者不會因為避免支付較高收費，而故意加速或減速行車。

西隧專營權將在明年8月1日屆滿，3條過海隧道將由政府接收，侯指現時西隧收費高出紅隧超過3倍，結構失衡現象理應剷除，未來或有可能得到改善，但對於將3條過海隧道劃一收費，他認為並不恰當，擔心如果3條隧道收費水平一樣，紅隧以外的2條隧道的使用量會過低，建議只需為3條隧道換上較為合乎理性的收費即可。