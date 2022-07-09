政Whats噏：張欣宇譚岳衡粉嶺開議辦　憧憬北部都會區發展

今屆立法會跨界別議員要「孖頭」開地區辦事處，「熱潮」至今持續。其中新界北議員張欣宇同選委界議員譚岳衡，2人位於粉嶺祥華邨嘅聯合地區辦事處今日(9日)開幕，佢哋都指粉嶺鄰近北部都會區嘅中心地帶，日後有好多發展機會，亦有助佢哋更好地貼近社區，聽取市民意見。

地區議員及選委界別議員合作。張欣宇表示，希望利用佢同譚岳衡嘅優勢，為北部都會區帶來更多發展機會和金融機遇。而辦事處會作為一個橋樑，為市民提供多種服務，包括法律諮詢、環保回收、金融知識和就業創業分享等，希望多接觸基層市民，幫助表達訴求，亦會舉辦不同活動，例如工作坊、漂書和講座等，盼能促進與市民之間的互動。至於譚岳衡就話為更好地貼近社區同傳遞基層聲音，特意喺粉嶺開設地辦，因其是北部都會區的中心地帶，亦係發展港深「雙地三圈」同「粵港澳大灣區」嘅重要地帶。

而開幕禮亦邀得前選委界議員、創新科技及工業局局長孫東同財經事務及庫務局局長許正宇到場主禮。許正宇發言時，形容今日開幕「天時地利人和」，並對地辦嘅裝潢既羨且妒，感覺輕鬆親切，指自己如果住呢區，一定會入去坐下睇下，日後必定「客似雲來」。而孫東就話日後會經常到訪地辦聽民意喎！而九龍東議員鄧家彪，今日亦同選委界議員江玉歡，喺觀塘翠屏邨聯合開地辦。其中鄧家彪發言時多謝嘉賓喺咁高溫、冇冷氣場地都出席活動，但大家求嘅唔係舒服，求嘅係改變咁話。