疫下450個護理職位空缺　吸引逾千人入場

疫情下護理行業需求大增，人手緊張，仁愛堂YES培訓學院今日(9日)舉辦護理行業招聘及體驗日，18間機構共提供逾450個職位空缺，包括前線護理人員、物理和職業治療助理等超過30多個工種，即場面試，吸引逾千人入場。現場設10個護理體驗活動，可即場體驗抽血、腹膜透析等醫療儀器，亦有中醫示範拔罐及針灸。

仁愛堂行政總裁方啟良指人次較去年多，指疫情下較多人轉而投身護理行業。培訓學院總主任黃愛稀補充，抽血和注射課程最受歡迎，人才需求有增無減，部分學員獲取證書後可到醫管局轄下醫院就業，成為專門抽血員，分擔醫護工作。護理行業起薪點亦不低，東華三院訓練主任盧耀文指復康業起薪點有1.8萬港元，視乎工種需求，平均起薪點可達2萬港元。

完成了物理治療助理課程的江小姐及顧先生希望透過招聘，投身物理治療助理工作，江小姐指課程讓其試用儀器及親身踏足物理治療中心，立志投身此行業。而本身就讀設計的顧先生則指疫情下希望尋找更多機會，加上物理治療較護理業輕鬆，決定轉投有關行列。