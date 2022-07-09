澳洲移民升學查詢激增50%　有家長直言本港讀書辛苦

香港近年掀起移民潮，不少家庭希望送子女到海外升學，香港中華廠商聯合會今日(9日)起一連兩天在會展中心5G展覽廳舉行「第28屆香港國際教育展」，雲集750家來自18個國家及地區的參展商。在場有學生表示因本港教育限制大，且英國出路及生活比較好，故有意到英國升學；另有到場索取加拿大升學資訊的家長直言，在本港「填鴨式」教育制度下讀書會較辛苦，更阻礙兒子從小發展其他興趣。有從事澳洲移民參展商負責人表示，移民升學查詢的比率較去年同期激增50%。

目前就讀中五的蕭同學，今日到教育展希望索取英國升學資訊，希望來年畢業後到英國後能修讀商科。被問到為何會選擇出國升學，他解釋過往曾到英國留學3個月，另外亦有朋友經已移民至當地，加上考慮到本港教育限制大，而英國當地的出路及生活均較好，故有意考慮，更指「家人都表示支持，正準備升學計劃」。

另有家長亦到場了解海外升學資訊，其中林太希望為正就讀小學的兒子計劃到加拿大升學，惟暫未有移民打算，她坦言本地學校讀書較辛苦，同時考慮到兒子平時多發問、多思考，更喜歡天文地理，認為本港的「填鴨式」教育制度未必適合，更會阻礙兒子從小發掘更多興趣。

從事移民顧問逾20年的澳洲教育協會負責人吳靜蘭稱，自2019年起，計劃到英國升學的人數增加，惟自澳洲今年3月重新開關後，有關當地的升學查詢隨即大幅上升，升幅更較去年多50%。她坦言學生不是單純只到外國讀書，反而取得當地永久居留權才是其最終目標。至於目前較受港人歡迎的熱門升學地點，主要以英國、加拿大、澳洲為主。從事英國升學顧問的Ronnie則指出，到英國升學的比率亦按年穩定增長20%，熱門科目主要圍繞醫科、商科及工程。對於就學城市方面，港人最常選擇倫敦、曼徹斯特等，Ronnie更稱，到外升學1年平均需花費30至100萬港元不等，故大多中產或以上人士才會考慮。