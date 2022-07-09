紀律部隊參與教育展　入境海關等設攤位吸新血

為吸引更多人投考紀律部隊，入境事務處、海關、懲教署及消防處等，均有參與今日(9日)開幕的「第28屆香港國際教育展」。各紀律部隊在展內擺設攤位，派員為在場市民簡介部門晉升機會、體能測試標準及薪酬等資料，成功吸引不少市民查詢。入境事務學院院長康凱表示，由於入境處是其中一隊專業紀律部隊，要求嚴謹，提醒有意投考的考生需做好準備。

康凱透露投考「貼士」，譬如應考時衣着打扮要端莊，以及守時，他更建議考生可預早到達場地熟習環境。另外，考生亦應對整個入境處，以至所投考的職位工作性質等，都要有一定的理解，此外更需對時事有認識，包括國家最新發展等，相信考生熟習有關資訊後，有助投考時的對答，更顯自信心。他特別提醒有意投考入境事務主任者，面試時應盡量展示「管理」及「領導才能」特質。

現時為入境事務主任的張鈺君表示，大學畢業後他從事其他工作數年，直至一天看到入境處有招聘廣告，加上早前亦曾接觸入境處的相關新聞，認為有關工作別具意義，因為除幫助港人及旅客外，亦能幫助境外遇到困難的港人，最後於2015年成功投考入境事務主任。她憶述投考前下了很多「功夫」，尤其體能測試及最後面試，故提醒有意投考着可於入境處網站獲悉有關正確姿勢，另亦要熟讀與入境處相關的法例，及了解更多與紀律部隊的相關新聞和國際時事。

至於現任職入境事務助理員的陳淑宜稱，自己投考前早於中學時期已透過第一屆「入境事務處青少年領袖團」計劃接觸入境處，並在當中參加了相關訓練，亦學到不少與入境處相關知識，自此該計劃為她留下深刻印象，更堅定了加入入境處服務市民的信念，她其後在去年3月成功投考入職。陳寄語有意投考者，可早於讀書時接觸有關領袖計劃，為他日投考前作好裝備。