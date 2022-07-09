娛樂場及工商業下周一起停工7天　超市餐廳藥房等不受影響

澳門新冠肺炎疫情蔓延，當地政府今日(9日)宣布，由下周一(11日)零時至7月18日零時，澳門將會暫停所有從事工商業公司和場所的運作，其中包括娛樂場等，但維持社會必要運作以及居民生活所需的公司或場所不會受到影響，當局今日將頒布批示，並待停工措施進行7天後，再視乎情況決定放寬或收緊。至於公共部門服務下周起仍暫停，只提供緊急服務，相關人員若有條件應在家辦公。

有關措施將不包括3類公司、實體或場所，分別是提供水、電、天然氣、燃料、電訊、公共交通等公共服務和基本服務的公司，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需服務的公司或實體；街市、超市、餐廳、飲料飲食場所、藥房、衛生護理等維持居民生活必需場所；以及特別經主管部門例外批准的公司實體或場所。至於電影院、美容院、酒吧、理髮店，以及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉，而餐廳、飲料及飲食場所繼續只可提供外賣，不准堂食。

當局表示，因維持社會必要運作和居民生活所需而要繼續運營的公司、實體或場所，在提供服務時需限制接待人數，保持人員間的距離，要求人員掃描場所碼，亦要求所有人員需留在住所，因執行必要工作、購買生活物資或因其他緊急原因需外出時，必須佩戴口罩，其中成年人須配戴KN95或以上標準口罩，至於未成年人若不具備條件，則可佩戴其他標準口罩。