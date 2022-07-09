地盤工酷熱環境工作中暑險送命　團體倡加強熱疾病職安規管

香港夏日向來炎熱潮濕，在戶外或室內侷促環境下工作的工友更要注重身體，做好防護措施以避免中暑。團體港九勞工社團聯會及香港工人健康中心今日(9日)召開聯合記者會，表示十分關心工人長時間在酷熱環境下工作情況，建議政府立法將中暑列為職業病類別工傷及訂立休息時間，並加強相關工種涉及熱疾病的規管。此外，會上有地盤工亦分享曾試過於如火爐般的地盤工作時，因中暑而昏迷不醒的險況；有保安員苦呻於高級場所工作時，長期穿着西裝焗熱難耐的慘況，十分希望有適當休息時間。

曾從事裝修及現職地盤工人的羅先生表示，自己去年便曾險因中暑而喪命。他指當日自己身上沒有帶樽裝水，工作不久便感到一陣暈眩，繼而嘔吐，當他向工友求助後不久便陷入昏迷，所幸送院及時，才成功救回一命。不過，對於中暑的回憶，他現時仍心有餘悸，故現時除了自備足夠食水外，亦會準備一把小風扇。羅又稱，自己另曾從事裝修工作，並指出商場及商廈的工作環境十分惡劣，「因商廈不允許開空調，往往令室內的焗熱程度比戶外工作更嚴重」，更甚是，由於室內四周圍起板塊，空氣不流通之餘，工友用工具「鑽牆」時會沙塵飛揚，令空氣更為污濁。有保安業界代表指，不少保安於停車場及戶外工作，有部分更因維持企業形象，而要穿戴整齊，如打領帶穿西裝，因此希望企業可體諒員工，改善工作環境，如設飲水間、改善制服設計及抽風系統。議員林振昇亦表示，曾經收到設立在露天操場的流動檢測站員工，向他反映工作焗熱苦況，期望政府能帶頭做好職安健防中暑的榜樣。

就以上情況，相關團體建議僱主定期評估及持續改善所提供的散熱設備成效，如隔熱屏障、抽風設備等；員工制服必須考慮暑熱因素，如吸汗、通爽、防UV等；政府則應將高熱工作環境引致的熱疾病及「中暑」，納入《僱傭補償條例》的可補償職業病。此外，團體認為僱主必須為各級員工提供的職安健資料和訓練，並要按實際工作的危害作出調整。員工培訓更要加入更多有關熱疾病的課題，包括早期症狀、成因及急救方法。