西貢街頭「三英戰呂布」　胖漢鐵拳重掌獨撐半邊天

西貢上演一挑三街頭打鬥！網上社交平台流傳一段長約1分鐘的毆鬥影片，拍攝地點位於西貢親民街，但未有交代發生時日及前因。片段一開始，雙方已經在馬路糾纏，當中一名腆着肚子的胖漢單槍出陣，力敵淺衫青年、黑衣男及另一名中年漢聯手夾攻，前者初時遭中年漢飛身撲撞，倒褪5、6米至一輛的士旁邊，並且一度俯臥地面，但他深知敵人環伺，立即轉為雙膝跪地，以求穩住形勢，等待還擊機會，其中淺衫青年急欲進攻，連口罩飛脫亦無暇理會。

期間，有人大力拉扯胖漢的上衣，他見狀亦以牙還牙，左手一甩將中年漢所穿的衣服扯走，再硬抗眾人的攻勢，站起反守為攻。雖然以寡敵眾，場面混亂，胖漢進攻仍然有其章法，似乎有心「逐個擊破」，先全力摔跌黑衣男，然後跳出對方的攻擊圈外，轉攻緊接搶上的淺衫青年，他重掌連拍對方頭部，力度猛若「狂龍十八掌」，再趁對方回氣前鐵臂一鉗，將對方迫向牆壁。淺衫青年的同伴嘗試營救，胖漢再施展「左右互搏之術」，左臂箍頸制住青年，右拳向外橫掃其他敵人，黑衣漢再中重擊，亦不由得再撻落地。

此時，淺衫青年亦不甘受人魚肉，一手扯住胖漢頭皮，為其他人製造機會，重新組織攻勢，合力將胖漢推回馬路。胖漢貌似大勢已去，捲曲身體背部朝天，3人見機不可失，立即飽以老拳，更試圖將胖漢拉起掀翻，以便直攻要害。打鬥期間，圍觀街坊勸交之聲不絕，除了有女子大叫「唔好打啦，幾個打一個」，亦有人嘗試上前勸阻，而在胖漢危急存亡的關頭，一名灰衣男子出手分隔雙方，各人經過一番大鬥，看似亦無心戀戰，終於偃旗息鼓，片段亦隨之告終，未知有否再啟戰端。網民紛紛留言「點評」各人戰績，有人着眼於黑衣漢三番四次跌倒，亦有人大讚胖漢戰鬥力高，形容此戰猶如《三國演義》描述的「三英戰呂布」，令人看得血脈沸騰。