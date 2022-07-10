72地方納強檢 包括黃大仙中心北館亞萊泰餐廳
2022年07月10日 00:03
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黃大仙中心北館亞萊泰餐廳被納入強檢名單。
再增72個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府昨日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於今日至明日(10日至11日)期間進行病毒檢測。
因應多宗新冠肺炎個案被納入強檢地點如下:
1.觀塘順緻苑順隆閣
2.旺角富榮花園8座
3.西營盤皇后大道西 460 號翰林峰 1-3 及 5 座
4.天水圍嘉湖山莊翠湖居 1座
5.黃大仙黃大仙下邨龍澤樓
6.黃大仙新光中心 2 座
7.荃灣楊屋道 138 號樂悠居
8.將軍澳新寶城 3 座
9.屯門新圍苑新珮閣
10.西灣河西灣河街96號海安大廈
11.鰂魚涌太古城銀星閣
12.鴨脷洲南灣 9 座
13.馬鞍山利安邨利豐樓
14.長沙灣元州邨元智樓
15.筲箕灣筲箕灣廣場麗文苑
16.元朗尚豪庭 2 座
17.大埔太和邨居和樓
18.鰂魚涌康景花園 C 座
19.土瓜灣翔龍灣 2 座
20.觀塘安達邨賢達樓
21.荃灣環宇海灣 2 座
22.天水圍天澤邨澤辰樓
23.秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
24.葵涌葵涌邨雅葵樓
25.沙田禾輋邨民和樓
26.天水圍天華邨華祐樓
27.青衣青華苑華欣閣
28.北角健康村 3 期銀杏樓
29.大角咀帝柏海灣 5 座
30.紅磡海逸豪園 17 座
31.將軍澳尚德邨尚禮樓
32.粉嶺皇后山邨皇樂樓
33.荃灣梨木樹邨翠樹樓
34.元朗屏欣苑屏愛閣
35.大埔運頭塘邨運臨樓
36.沙田駿洋邨駿湖樓
37.將軍澳彩明苑彩榮閣
38.粉嶺花都廣場 2 座
39.天水圍天恒邨恒健樓
40.柴灣杏花邨 47 座
41.北角富澤花園富達閣
42.鴨脷洲利東邨東安樓
43.北角建華街33號楓林花園1 期
44.藍田安田邨安健樓
45.紅磡半島豪庭 1 座
46.慈雲山慈正邨正和樓
47.荔枝角曼克頓山 3 座
48.天水圍天慈邨慈屏樓
49.香港仔石排灣邨碧蔚樓
50.牛頭角彩德邨彩信樓
51.觀塘康麗園 B 座
52.觀塘翠屏(北)邨翠柳樓
53.柴灣杏翠苑翠晶閣
54.西營盤均益大廈 1 期
55.北角英皇道 483-497 號東寶大廈地下 A 舖金百皇餐廳
56.北角海關總部大樓 12 樓海關總部職員食堂
57.北角渣華道 80 號地下樂德茶餐廳
58.北角北角匯 2 期 2 樓 210號舖濟州燒肉食堂
59.長沙灣青山道 305 號 OneMadison 地下 1B 號舖時代冰室
60.紅磡黃埔天地美食坊 2 樓逸逸居
61.紅磡蕪湖街 185-187 號地下一本冰室
62.赤鱲角香港天際萬豪酒店閣樓萬豪中餐廳
63.香港國際機場抵港層 5 樓5V514A 號舖啟翔二職員餐廳
64.東涌馬灣新村 20 號地下喜旺餐廳喜旺餐廳
65.旺角彌敦道 655 號胡社生行地庫大家樂
66.黃大仙黃大仙中心北館 1樓 N141 號舖亞萊泰
檢測帶毒污水樣本被納入強檢地點如下：
1.屯門寶怡花園 2 座
2.粉嶺榮福中心 2 座
3.大埔新興花園康仁閣
4.大圍豐盛苑榮盛閣
5.大圍富嘉花園 3 座
6.青衣青逸軒 1 座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease/