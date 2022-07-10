無牌食肆霸街經營　15次檢控無功還　食環執法如無牙虎

食肆違法經營引伸食物環境衞生署執法力度不足的問題，上水有大牌檔屢遭投訴霸佔公共空間經營，顧客毋須掃安心出行，擔心有播疫危機。本報向食環署跟進時，發現過去一年，該署曾就同一處所收到最少11宗投訴、並提出15宗檢控。然而，街坊投訴有關店舖「態度照舊」，繼續霸街經營。有議員批評當局執法不力，建議政府提高罰則。有律師則指，目前食肆無牌經營的懲罰並不算重，令署方的檢控最終淪為「無牙老虎」。

位於上水新勤街27至35號地下的大牌檔遭投訴霸街經營，雖多次被食環署起訴及扣分，更一度被釘牌，但近期又回復舊觀，懷疑有人無牌經營。有市民投訴，上址衞生狀況較之前更惡劣，不但「員工及廚師無戴罩、客人身貼身」。食環署發言人回覆本報查詢指，接獲投訴後已隨即派員到上述地點巡查，發現有人經營無牌食肆、擺放物品引致阻街及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，已即時向有關負責人共提出3宗檢控。根據紀錄，過去一年，署方接獲11宗有關查詢所指處所的投訴，並向有關人士共提出15宗檢控，當中包括6宗因經營無牌食肆而向有關負責人提出的檢控。

執業大律師陸偉雄表示根據法例，任何人無牌經營食物業即屬違法，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月，另加每日罰款900港元。對於已違例的人士而言，每多經營一天的機會成本僅900港元，令署方的檢控最終淪為「無牙老虎」，阻嚇性亦有限，建議政府提高罰則。議員葛珮帆表示本港無牌經營情況十分嚴重，相信今次個案只是冰山一角，又批評食環署故步自封多年，怒斥「罰雞碎咁多錢何來阻嚇性」，「即使罰到被釘牌，很快又再死灰復燃」，建議食環署應加強執法力度，對屢犯之違規食肆嚴加取締，並提高罰款及罰則以收更大阻嚇力。