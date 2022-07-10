政府擬建旺角洗衣街社區會堂　料耗資8400萬元

油尖旺區內對社區活動場地需求日益殷切，政府擬建旺角洗衣街社區會堂以應付需要。根據最新立法會文件顯示，政府將在洗衣街用地重建計劃的土地上建新社區會堂，工程預算費用為8,400萬港元，計劃在今年第4季向立法會提出撥款申請，若申請通過後，社區會堂將與該用地的發展計劃同期完成。

民政及青年事務局將就擬建旺角洗衣街社區會堂，在明日(11日)諮詢立法會民政事務委員會委員。局方表示，油尖旺區現有人口約為30.68萬，惟區內目前僅有社區中心和社區會堂各一，故擬建的社區會堂可為地區節目及社會建設活動提供場地，在遇上天災、緊急情況或惡劣天氣時，也可用作臨時庇護中心。擬建社區會堂將提供不同設施，包括可容納約450個座位的多用途禮堂連舞台；多用途舞台會客室；舞台儲物室；多用途會議室等。

不過，由於擬建社區會堂位於洗衣街用地重建計劃的土地上，故政府會把興建社區會堂的規定納入該用地的賣地條件內，並在2022/23年度進行招標。準發展商需負責設計、興建、裝修和粉飾社區會堂，工程費用會由政府承擔，落成後會交由民政事務總署營運、管理及維修保養，並成為財政司司長法團名下的政府物業。