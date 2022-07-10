深圳灣口岸離境人流增加　政府推出網上預約檢測安排

政府昨日(9日)公布，因應深圳灣口岸離境人流增加，已增加口岸快速核酸檢測能力，並即將為特別核酸檢測服務推出網上預約安排，以便利離境旅客計劃經該口岸過關的行程。政府呼籲過關旅客在網上預約安排推出前，避免於最繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

隨着深圳健康驛站的每日名額於7月8日增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。政府已根據預計旅客數量，安排檢測承辦商增加檢測儀器和人手。目前口岸檢測能力足以應付整體每日過關旅客數量。然而於繁忙時段，旅客會因人流需時消化而輪候頗長時間，而深圳灣口岸亦未有足夠地方可供輪候，令致部分旅客需要於口岸戶外地方等候。

為便利旅客預先安排行程，有序經深圳灣口岸離境，政府正就推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統作相關準備，預計可於下星期內推出，日後在預約安排下，旅客需要先取得深圳健康驛站名額，然後經網上預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。相關旅客必須按預約時段到深圳灣口岸進行特別核酸檢測，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。有關安排將有助進一步縮短特別檢測程序所需時間，減少旅客於口岸長時間輪候的情況，完善深圳灣口岸過關的人流管制。

政府呼籲相關旅客避免在早上9時至中午最繁忙的時段前往深圳灣口岸過關。政府將會定時公布深圳灣口岸每日的最繁忙時段及預計輪候時間，供旅客參考。在落實上述預約安排前，如出現口岸人流過多的情況，政府會考慮採取適當的人流管制措施。