小腿靜脈曲張可致潰瘍　醫生建議做強化運動　撇甩「美腿剋星」

炎熱夏天短褲短裙出籠，但不少女性有靜脈曲張問題，小腿至大腿位置現一條條明顯的「蚯蚓仔」，本港每10人便有約2人有不同程度的靜脈曲張。除了影響外觀，若患者不接受治療，病情有機會加劇至腳部有潰瘍。有醫生表示，女性、曾懷孕、長期站立及坐下的人，都是高危一族。根據一項香港服務業從業員調查顯示，有35%受訪者有此病。為減低遇上「美腿剋星」的機會，她建議市民做小腿肌肉強化運動，以及睡覺把腳墊高，讓血液容易回流。

外科專科醫生鄭敏樂指出，動脈經心臟泵血到腳部，靜脈再把血泵回心臟，而正常靜脈會有如門口般的瓣膜，站立時瓣膜應「關上」，令血液不會因地心吸力而向下流。不過，靜脈曲張患者的瓣膜閉合不全，血液積聚在腳部後會令靜脈彎曲、腫脹。她表示，此病分為先天及後天，以後天因素較多，肥胖者、女性，尤其是曾生育的女士，以及工作綱位甚少「郁動」的人士，包括售貨員、司機等，都有較高風險中招。

靜脈曲張可分成6個程度，各階段均有機會令病人感痛楚、抽筋及發炎。鄭解釋，患者腿部在各階段分別會出現蜘蛛網紋、血管彎曲、下腿腫脹、有色斑或濕疹。直至第6個階段，患者腳部會潰瘍。最嚴重者，當靜脈發炎後，其血塊則有機會積聚在血管並「衝上肺部」，引致肺部靜脈栓塞，不過機會很微，少於1%。治療方面，手術是唯一可根治的治療方案，且復發率低。除了傳統開刀拔走有倒流的靜脈外，微創方法對病人的創傷較少，康復速度較快，適合淺層靜脈阻塞的患者。對於第2至6階段的病人，為改善腿部外觀，醫生會在手術時為患者開多個小傷口，挑走患者明顯靜脈。