移民逃亡潮齊發　護理空缺逾450個

移民潮及逃亡潮齊發，公共醫療系統本年度醫護總離職人數超過3,000人，護理及醫療輔助等行業均出現人手緊張，有機構昨日舉辦招聘會，18間機構提供逾450個職位空缺，包括前線護理人員、物理和職業治療助理等，工種超過30個，吸引逾千人入場。現場設10個護理體驗活動，可即場體驗抽血、腹膜透析等醫療儀器，亦有中醫示範拔罐及針灸。

完成物理治療助理課程的江小姐及顧先生希望透過招聘，投身物理治療助理工作，江小姐指課程讓其試用儀器及親身踏足物理治療中心，增值自己，有助投身此行業。而本身就讀設計的顧先生則指疫情下希望尋找更多機會，加上物理治療較護理業輕鬆，決定轉投有關行業。剛完成DSE的Eric希望親身體驗護理工作，為生涯規劃作準備。

招聘會由仁愛堂YES培訓學院舉辦，該院的護理學課程最受歡迎，每年有約2,000名學員報讀護理學，學院現時有4個課程獲「香港學術及職業資歷評審局」第二級資歷架構認可，培訓學院總主任黃愛稀補充，抽血和注射課程最受歡迎，人才需求有增無減，部分學員獲取證書後可到醫管局轄下醫院就業，分擔醫護工作。護理行業起薪點不低，可達兩萬元，而復康工作的起薪點亦有1.8萬元。