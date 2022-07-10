東方日報A1：對前景心淡　大人細路走難　逼爆升學展覽

移民潮、離港潮方興未艾，昨日揭幕的「第28屆香港國際教育展」又見人頭湧湧，場內擠滿大批索取外國升學資料的家長及學生，雖然大部分人都是索取中學及大學資料，但也有家長計劃把還在讀小學的兒子送往加拿大讀書，她批評本港教育制度「填鴨式」，令兒子讀得辛苦兼被迫「死讀書」。有升學及移民顧問透露，自從澳洲今年3月放寬出入境限制後，港人查詢當地升學資料的人數便大幅上升，升幅較去年增加50%，而港生到加拿大升學的比率更較前一年增加20%。

上述教育展由香港中華廠商聯合會舉辦，雲集750家來自18個國家及地區的參展商。就讀中五的蕭同學到場索取英國升學資訊，希望來年畢業後到英國修讀商科。被問到為何會選擇出國升學，他解釋過往曾到英國留學3個月，他亦有朋友已經移民當地，考慮到本港教育限制大，有意到當地讀書並尋求更好發展機會，他指「家人都支持」。市民林太昨日亦有到場，她透露計劃將讀小學的兒子送往加拿大升學，但暫未有移民打算；談到港式教育時，她指本地學校讀書較辛苦，其子平時多發問、多思考，喜歡天文地理，認為香港的「填鴨式」教育制度未必適合他。

韓先生一家三口連逛了好幾個攤位，他指兒子剛考完中學文憑試，望整家移民兼陪同兒子到外國升學，而受資金、文化限制為由，故目前首選到台灣。韓先生坦言，近年政治環境不穩，且對本港教育制度沒有信心，認為外國思考空間較大，沒有太大限制，連出路亦較香港好，種種因素令他們萌生移民及出國升學念頭。

海外課程總監（香港及澳門區）謝貫姿稱，以往熱門出國升學地點主要以英國、澳洲、美國為主，但加拿大推出「救生艇」計劃後，近兩年成為第二最受歡迎升學國家，超越澳洲，僅次於英國，而今年到加拿大升學的比率更較去年上升20%。她續稱，港人赴英國升學的比率同樣按年持續增長，過去一年持BNO赴英升學的人佔15%。

至於最常見的修讀科目則以「醫療科學」為主，另外物理治療、職業治療等稍為熱門的科目，由於加拿大門檻較高，故近年亦較多港人選擇到澳洲修讀。

從事移民顧問逾20年的澳洲教育協會負責人吳靜蘭稱，自2019年起，計劃到英國升學的人數增加，惟自澳洲今年3月重新通關後，有關當地的升學查詢隨即大幅上升，升幅更較去年多50%。她坦言學生不是單純只到外國讀書，反而取得當地永久居留權才是其最終目標。至於目前較受港人歡迎的熱門升學地點，主要以英國、加拿大、澳洲為主。

從事英國升學顧問的Ronnie則指出，選擇到英國升學的比率亦按年穩定增長20%，熱門科目主要圍繞醫科、商科及工程。對於就學城市方面，港人最常選擇倫敦、曼徹斯特等，Ronnie更稱，到外國升學一年平均需花費30至100萬港元不等，故大多是中產或以上人士才會考慮。

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