化痰清熱配合針灸　助調控高血壓

高血壓是香港常見的內科疾病之一。一項健康調查顯示，患上高血壓的機會會隨年齡增長上升，在65至84歲的人士中，每20人就有13人患有高血壓，可見高血壓的患者隨着人口老化只會有增無減。有註冊中醫師指，中醫可解決患者的自覺症狀及調整患者的整體體質，從根本上調控血壓，亦會使用針灸、推拿作爲配合治療，加强治療的效果，而現時已有不少臨床醫學研究證明中藥能有效調控血壓。

不少人忽視高血壓病，甚至自行停用降壓藥，但事實上高血壓不單單是數字的增加，更會引起各種嚴重併發症，包括心臟衰竭、冠心病、中風、腎衰竭等，因此高血壓病需要及早治療。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳嘉榮指，傳統中醫並無高血壓一說，更多的是根據病人自覺症狀進行診斷，例如眩暈、頭痛等。現代中醫結合西醫知識，已認識到高血壓病的出現。

中醫認爲高血壓病的發生是由於患者的生活作息不佳、飲食不當、年老體弱，導致正氣衰弱、陰虛陽亢、痰濁內盛，加上情志不調，導致身體內的陽氣、痰濁等上犯頭部，因而出現高血壓。陳又指，高血壓患者可於閒日以食療自行調理，譬如菊花枸杞茶或芹菜粥。治療時除了解決患者的自覺症狀外，如眩暈、頭痛等，亦會調整患者的整體體質，如化痰、清熱、滋陰、潛陽等，從根本上調控血壓。