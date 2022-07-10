東方民調：房屋經濟醫療治安瓣瓣衰　港人活受罪

香港過去5年民不聊生，房屋基建、醫療衞生、經濟、政治、治安等問題惡化，政府換屆前夕更一片亂象，新冠疫情、猴痘、大鼠戊肝三疫拍門、新界西大停電、沉船、危樓等，遺留不少爛攤子給新政府。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容，政府過去5年施政表現是「歷屆最差」，抗疫不力，房策故步自封，衞生管理差強人意，面對重大危機政策搖擺不定，無力招架。受訪者盼新政府能盡快讓香港與內地通關，復甦經濟，以及解決房屋供應不足等深層次問題。

「東方傳媒民意調查」本月初以手機東網APP成功訪問600名18歲或以上市民，結果顯示，對於過去5年政府的施政表現，38%受訪者批評是歷屆最差；23%直指不合格；19%認為非常差。房屋方面，45%批評港府房策故步自封；25%轟舊區重建進度慢；24%斥政府覓地不足。醫療方面，54%斥港府抗疫不力，指揮不到位；20%歸咎醫療改革一味拖；18%轟防疫工作抱殘守缺。衞生方面，本港鼠患蚊患問題無改善，51%斥衞生管理差強人意；37%轟清潔行動如做騷。

治安方面，假難民禍港多年，在鬧市開槍斬人，49%歸咎政府無斬草除根，退出公約；23%轟一直容忍治安毒瘤；21%斥反黑不力應整頓改革。政治方面，2019年反對修訂《逃犯條例》風波，威脅政府管治權，42%批評港府政策搖擺不定，無力招架；34%稱社會撕裂難修補；18%歸咎當局解說欠承擔所致。新政府上場後，56%期望能盡快通關，復甦經濟；24%盼加快建屋平息民怨。綜觀情況，本港過去5年多災多難，受訪者不滿政府無力應對，遺留爛攤子多籮籮，盼本屆政府收拾殘局。