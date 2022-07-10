東方屢獻藍圖　官員扮盲裝聾

上屆政府劣迹斑斑，施政千瘡百孔，遺留不少殘局，政府換屆前夕，本港亦諸事不順，預示新政府面對不少艱難挑戰。而新政府上場後，首先面對的爛攤子正是新冠肺炎，上屆政府防疫工作抱殘守缺，施政僵化，疫情反覆，令香港與內地通關困難重重，第5波疫情重創經濟，令香港淪為「死城」。

本港抗疫兩年多，凸顯政府不作為，有專家批評上屆政府抗疫表現，更特別點名前食物及衞生局局長陳肇始，指揮慢及不到位。陳無論醫療體制以至鼠患及環境衞生各範疇的成績，都差強人意，臨別才提出改革醫療系統建議，「推莊」予新政府。治安方面，假難民禍港多年，港府視若無睹，過去8年枉花73億元養治安毒瘤。社會早有聲音促請港府尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》；短期內設禁閉營，並規定假難民滯港期間須履行社會服務令，例如洗廁所、清潔沙灘甚至捉老鼠。

政府在房屋上的承諾亦一一落空，不斷推搪無地建屋，惟東方傳媒機構（下稱東方）近年獻上藍圖並主動覓地，當中包括逾千公頃棕地及超過120萬平方米工業邨閒置地及活化空置工廈，加上大嶼山竹篙灣迪士尼第二期逾60公頃地皮，另可發展船灣淡水湖等，證明「大把土地」可發展。東方多年來為政府在治安司法、民生基建、市容衞生等範疇上，奉上藍圖提供改善良方，但上屆政府充耳不聞。有議員則期望，新政府虛心聆聽不同意見，廣納各界聲音。