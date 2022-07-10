適量攝取咖啡因　有助提升運動表現

不少港人喜歡飲用含咖啡因的飲料來提神，但原來咖啡因對人體除了有提神作用，更有助提升運動表現。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部引述研究顯示，若於運動前15-30分鐘攝取咖啡因，可以提升運動表現，效用對耐力運動及計時賽特別顯著，亦有助於如足球、曲棍球、划船等較長時間的高強度運動及阻力訓練。

現時坊間有各式各樣的咖啡因補充劑和運動產品，讓運動員補充所需咖啡因。以每杯240毫升計算，一杯能量飲料的咖啡因含量約有50–160毫克，相比之下，一杯普通咖啡的咖啡因含量較高，約有102–200毫克。以60公斤的運動員為例，一至兩杯普通咖啡（240毫升）便能達到提升表現的效果。咖啡因能夠使人們減少對「費勁」的感知，做運動時感覺更輕鬆，亦能增加對疲勞的耐受力。另外咖啡因或會增加脂肪作為燃料，使儲存在肌肉中的葡萄糖維持更長時間，有助延遲肌肉疲勞。

可是，過量攝取咖啡因有機會對人體有害，例如孕婦每日不應攝取多於200毫克咖啡因，即約1至2杯普通咖啡或1杯濃縮咖啡，因咖啡因容易穿過胎盤，或令出生嬰兒過輕甚至流產。而成年人一天也不應攝取多於400毫克咖啡因，即約4杯普通咖啡或3杯濃縮咖啡。攝取過量可能導致頭痛、偏頭痛、心跳加速、精細運動控制受損（和顫抖）、焦慮或過度興奮、睡眠障礙、腸胃不適等。