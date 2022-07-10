協助九龍城重建商戶遷置　沙浦道項目最快7年後啟用

市建局早前宣布重建九龍城區的衙前圍道/賈炳達道項目，區內大約有140間商舖，大致可分兩類，包括鮮貨和乾貨店舖，如售賣鮮肉、蔬果及海味等；另有約一成為售賣傳統潮汕鄉土食品、泰國菜的特色店舖。市建局行政總監韋志成今日(10日)發表網誌，表示考慮在重建項目距離約300米的沙浦道項目的商業部分，提前為商戶提供合適的商舖選擇，讓他們能繼續在龍城區經營，預計可在2029年落成啟用，為他們提供多一個遷置選擇。

為進一步掌握商戶的經營情況及對日後調遷的意見，市建局特別成立跨部門專隊，涵蓋收購及遷置、規劃及設計及社區關係等範圍人員，該團隊反映，不少商戶和街坊一直期盼盡早重建，改善地區環境，徹底處理樓宇老化引致環境衞生差、街道和步行環境欠佳，違例泊車嚴重導致交通擠塞等積存多年的問題，亦有經營潮州菜館的商戶指，新一代年青人對潮汕食品缺乏認識和興趣，生意大不如前，萌生退休念頭，若市建局在重建後可設立「潮汕特色街」，注入新活力，日後樂意到與女兒原區經營。

韋表示，明白食肆搬遷在尋找合適舖位、裝修、符合相關法規要求、牌照申請等事宜，較一般商戶所耗時間及資源較多，所以，局方除研究受讓特色食肆和商戶回遷的計劃外，亦考慮在距離重建項目大約300米內的沙浦道項目的商業部分，已要求團隊檢視項目的地盤平整、招標、施工等不同工序，先加快建造項目內的商業部分，讓商場基座可以提早兩年，即大約在2029年落成啟用，滿足潮泰特色商戶原區經營的願望，也為他們提供多一個遷置選擇。