港府成立兩小組督導房策　發展局全力配合　甯漢豪：須增速增效

政府日前宣布成立「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，以統籌與土地房屋有關的工作，督導及監察造地至建屋所涉及的各個環節。發展局局長甯漢豪今日(10日)發表上任以來首篇網誌，表示推進土地和房屋供應，是本屆政府優先處理的課題之一。過去數年，發展局多管齊下增加土地供應，要更加努力將已經推展的政策和計劃落到實處，以及更加努力開拓更多土地來源和推展舊區更新，目標是改善市民的生活，以及為香港長遠的發展創造條件。

為達到以上目標，甯漢豪希望在土地發展工作上做到提速、提量、提質、提效。既要精簡和改善土地發展相關程序提交法例修訂草案，部門也要精簡行政工作，加快造地時間。至於「提量」，除了《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》闡述的土地供應來源外，還會繼續物色更多可供發展的合適土地，以應付市民的房屋需求及經濟和社會發展的需要。

「提質」主要涉及市區重建、樓宇更新，解決樓宇老化問題，既要支援市區重建局的工作，亦要為推動私人市場重建老舊樓宇創造有利條件，確保樓宇維修工作及時。此外，當局會繼續優化維港兩岸海濱，為市民提供優質的休憩用地，讓他們享用海濱地區，欣賞維港景致。至於「提效」，各部門將運用創新方法覓地及建屋，例如「組裝合成」建築法（MiC）、數碼化管理平台等，實現跨部門合作。