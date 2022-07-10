應對疫情變化　孫玉菡：社署為暫託及檢疫中心作好準備

勞工及福利局局長孫玉菡今(10日)在社交網站專頁指，吸取了第五波新冠肺炎的經驗，社會福利署動用了大量的人力物力為多個暫託和檢疫中心作好準備，以應付疫情變化。石硤尾公園體育館和小西灣體育館兩個暫託中心已於6月25日投入運作，共提供340個床位照顧來自安老院或殘疾人士院舍的輕症或無症狀確診院友；6月27日將在亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心，並在7月1日再加設320個檢疫床位，共提供960個檢疫床位。截至7月7日，暫託中心和檢疫中心的使用率分別為9%和30%。

此外，位於啟德郵輪碼頭的檢疫中心亦已準備就緒，當亞博館的檢疫中心使用率達7成時，可隨即啟動提供額外約780個檢疫床位。另已選定更多體育館作暫託/檢疫中心，並已做好前期準備工夫，在有需要時這些體育館可分階段轉為暫託/檢疫中心。

他續稱，了解院友在轉移往暫託/檢疫中心時受舟車勞頓之苦，但強調院舍屬於群居環境，如果不盡快將感染源頭移離，很容易在院友中迅速傳播，又稱院友的疫苗接種率雖然比第五波之前大幅提高，但仍有超過一半院友還未接種3針疫苗。他指明白利用體育館作暫託/檢疫中心的安排影響到市民大眾的康樂活動，感謝受影響人士的包容。