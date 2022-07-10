維港長廊變賽道　遙控車體驗「駕駛」樂　委員會冀建和諧海濱

夏日炎炎去邊好？海濱事務委員會將舉辦「仲夏‧維港」主題活動，今日(10日)首次舉行全港最長的「遙控巴士海濱馬拉松」，由海濱事務委員會主席吳永順等委員啟動起步。是次活動亦有室外遊樂車專區「維港兒童自駕遊」，吳指是次活動目標「還港於民」，讓市民一起享受夏日海濱。建立一個互相尊重的共融海濱空間，將維港兩岸建設成色彩繽紛、活力充沛、公眾共融、朝氣蓬勃的海濱空間，期望在2028年駁通維港兩岸共34公里海濱。

全港首個「遙控巴士海濱馬拉松」目標是以「小」巴士活化前「大」巴士總站，活動今日順利完成，成功創出全港最長遙控巴土馬拉松紀錄，計劃在7月中旬的周末，將提供遙控模型巴士供市民租用玩樂。遙控模型巴士由炮台山「東岸公園主題區」出發，沿着現時維港沿岸駁通最長的海濱長廊，路線全程約7.4 公里，一直駛至西區副食品市場。中午時段，遙控巴士抵達西區副食品市場的終點站。位於灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」旁的前巴士總站搖身一變成為「維港兒童自駕遊」遊樂車場，讓市民在維港旁體驗「駕駛」的樂趣，而活動暫定試行3個月。主辦單位指，活動深受市民歡迎，由開幕至今每日預約人數近乎爆滿。

現時海濱設施大多是臨時性質，吳永順指，需視乎設施受市民的歡迎程度，近年亦會在海濱舉行很多不同類型活動，例如在避風塘旁有踩艇仔活動，灣仔臨時巴士總站搬遷後亦變成說兒童小型賽車場，如活動受市民歡迎，便會繼續舉辦。他亦透露，將會陸續在維港引入更多遊樂設施，如成人海濱賽車體驗活動，為市民帶來更多不同體驗；亦會與不同團體合作，在維港舉行各種水上活動，拉近人與水的距離。