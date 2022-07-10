藝發局換屆選舉改規則　業界憂有志者難取足夠提名入閘

藝術發展局將於年底換屆，其民選委員選舉會修改規則。在「2+1」有效提名方案下，參選者要先在114個「體育、演藝、文化及出版界」界別指明團體中取得2個提名，以及演藝及文化界別的16名選委中取得1個提名。界別指明團體最多有2張提名票，選委提名票則沒設上限。另外，換屆選舉將取消跨界別投票。有選委坦言不會提名公開支持反修例事件的人，另有業界人士擔心，新安排下未必取得足夠提名「入閘」，降低日後民選委員的代表性。

以往藝發局民選委員選舉，參選者來自10個藝術範疇，他們須獲所屬範疇內1%或5名選民提名，以較高者為準。藝發局昨日(9日)於舉辦簡介會提及新制度，作為主持的藝發局藝術評論顧問曲飛指出，當局保持開放態度，讓提名人及團體自行思考提名準則，相信提名時會考慮其價值觀、團體內政和藝術信念等因素，不過認為他們有足夠信念和經驗判斷。

有選委表示，會按候選人的過往表現提名，評估其能否為業界爭取資源，成為業界與政府溝通角色；另表明不會提名公開支持反修例事件的人，因擔心其立場偏頗。有業界人士認為，以往選舉即使要獲較多提名，但因取得提名的對象是業內人士，工作時了解彼此理念，獲提名相相對容易。而「2+1」方案會限制有志者「入閘」機會。取消跨界別投票也有可能令文藝界的交流空間變得狹窄，候選人不用跨界別拉票，當選者的代表性亦會降低。