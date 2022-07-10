車Cam直擊：惡煞上水圍公廁追的士扑爆車窗　警列刑毀跟進

網上流傳一條車cam影片，指事發於上周四(7日)晚上約11時，上水圍公廁有乘客被另一男子窮追猛打，事主慌不擇路跳上一架的士，着司機「lock(鎖)門」及立即開車。隨即見到一名惡煞追至，更跳上車頂、手持硬物打爆玻璃，連帶的士司機亦嚇至慌忙開車逃生，情況危急。

影片中可見，一名身穿白色衣物的男子神色慌張，急步衝上一架的士，隨後另一名身型健碩的男子從後趕上，更企圖跳上車頂，嚇得男乘客連呼「開車、開車、開車」及揚言要報警。司機慌忙開車，惡煞懷疑「抄捷徑」從後趕上，更手持利器兼目露兇光。期間，聽到一聲巨響，懷疑施襲者手持鐵鎚扑爛的士後座玻璃，嚇得司機及事主闖紅燈逃命。

的士逃出生天後，事主致電予報案中心，表示「有人要殺人」，成功擺脫後形容「依家走甩咗」，向警方表示有人要襲擊他，稍後會到警署報警。再將電話轉交的士司機，的哥向警方詢問「應該點做？」。車Cam影片自此結束，未有交待後續。東網向警方查詢並獲回覆，警方指事發當時23時11分，接獲一名52關姓男子上的士後，被另一名年約40男子用硬物襲擊，及扑爛的士車窗，兇徒隨後逃走。事主手部受傷但拒絕入院治理。案件列作刑事毀壞，由大埔警區刑事調查隊跟進。