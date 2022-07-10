今年野豬傷人個案追近去年總和　團體：人道毀滅一隻都嫌多

本港近年經常發現野豬出沒，漁農自然護理署去年11月更改野豬管控政策，會定期在野豬進入社區的熱點捕殺野豬。措施實施超過半年，當局累計人道毀滅114隻野豬。根據漁護署日前向立法會提交的文件，今年2至5月錄得共237宗野豬出沒或滋擾報告，較去年同期的396宗為低。惟今年首5個月的野豬傷人個案已錄得19宗，與去年全年的20宗相若，同時段的受傷人數亦比去年多3人。有關注野豬的團體批評，人道毀滅的做法「血腥」，認為可把資源投放在其他「和平共存」的方案上。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評政府「急功近利」，直言野豬被人道毀滅是「一隻都嫌多」、也是「好血腥、極端、不文明」的方法。他指，大多市民的價值都不希望野豬被殺，反問為何不採用眾多「和平共存」的方法，包括推行長遠教育、改善城市規劃，反斥當局將資源投放在所謂「最有效的方法」上。他又透露，關注組成立的9年間，絕少看到漁護署職員在餵飼野豬的熱點巡視、勸阻。對於當局日前就建議修例，將野生動物禁餵區擴展至全港，非法餵飼的最高罰則提高至10萬元及監禁1年，以及引入5,000元定額罰。他認為修例若配合漁護署嚴厲執法、加強宣傳，解決市民餵飼野豬的根源問題，相信已十分有效。

立法會議員葛珮帆指，人道毀滅野豬的政策是「為了保護市民下無辦法中的辦法」，認為是源於政府「太遲」處理野豬問題。她解釋，市民餵飼野豬情況一直嚴重，但政府未有妥善處理，故以往的野豬管控政策早已無效。即使為市區出沒的野豬絕育、「搬牠們回到山上」，但野豬出生後已會跟隨父母下山，在民居附近、垃圾桶覓食，其生活習性已改變，都是「會自行再下山」。她一直收到市民相關投拆、甚至有人因而受傷，故只能「無奈」人道毀滅這些野豬。至於政府早前所建議的修例，她認同罰則要夠重，「會坐牢」及提升罰款才有阻嚇性。她舉例指，曾有人為餵飼野豬，揚言「咪拎舊錢出來餵(野豬)」。她又提到，禁餵措施必然要配合執法，例如有足夠人手巡視各餵飼熱點，否則法例「形同虛設」。