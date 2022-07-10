市民搶購生活物資　多區街市現人龍　市政署派員管制

澳門新冠疫情嚴峻，當地政府宣布娛樂場、工商業公司等明(11日)起須停工7天。有市民憂慮疫況惡化會有進一步的管制措施，今日(10日)到各區搶購糧食及生活物資，多個街市及超市都可見到排隊人龍，有居民表示在超市門外等候約20分鐘才能入內。市政署表示，今起加派人員維持各街市秩序，並準備明日按實際情況實行，現場職員或會以派籌的方式，實施人流管制及避免聚集。

據多區街市現場所見，人流較多的祐漢街市自今早起已試行人流管制，以準備明日按實際情況在公共街市實行。但有街坊反映，儘管掃了健康碼及完成快測後才進入街市，但同一時間、空間擠滿了人，「始終感覺不太安全」，憂有病毒傳播風險。至於超市方面，有員工反映，今日起要求入場人士須佩戴KN95或以上級別的口罩，並配合當局限制接待人數，例如有8至10人排隊結帳時，則視為人流量較大，超市將於門外截流，待客流量逐漸減少，才再次開放市民入內。

市政署衛生監督廳處長梁焯文表示，今日起市政署按各公共街市的實際人流情況，採取排隊及現場派籌等人流管制措施，以減低病毒傳播的風險，配合政府防疫工作。他呼籲市民錯峰到街市購物、購物後盡快離開返回家中及遵守防疫指引，減少人流聚集。他又補充，鮮活食品供應充足，市民毋須大量囤積；另攤販均忙於入貨，暫未收到本周不開檔的情況。