東鐵綫擬測試全自動運作　明起非行車時段內進行

為加密列車班次及配合過海段營運需要，東鐵綫今年初起全面使用新列車新信號系統。據鐵路Facebook專頁「Riders」公布，港鐵與信號系統供應商擬於明日(11日)凌晨的非行車時段內，測試該綫列車全自動運作（Fully Automatic Operation，FAO），並將於沙田站附近測試車站設備的兼容性。測試期間列車仍會有職員值班。

本港目前僅有兩條鐵路綫全自動運作，包括迪士尼綫及南港島綫，但因應營運需要，列車上時有職員當值。據了解，東鐵綫現時使用的信號系統，理論上滿足FAO等級第四級的要求，理論上列車可自動開行、停車及開關門；在非常情況下，車務控制中心可遙距操控列車並安排乘客有序疏散，即便列車上無人值勤亦能安全運作。不過，一般情況下，目前東鐵綫仍採取自動模式運作，列車隨信號系統指示控制速度，並控制列車開行及於正確位置停車，而不少操作仍由車長負責進行，如列車車門仍需由月台職員指示合適關門時機，並由接收提示信號的車長操作開關。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，東鐵綫測試全自動運作是按新信號系統合約要求。本地鐵路30多年前起已探討全自動運作，惟列車一直設有車長，主要是考慮到安全問題等原因，如事故時協助操作列車或進行疏散等。他預期東鐵綫短期內難以全自動運作，未擔心因此而縮減相關人手。