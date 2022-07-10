今增2992確診　包括219輸入病例　添55宗變種病毒個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日(10日)新增2992確診，包括219輸入個案，昨日(9日)再多兩名患者離世，死者分別70歲和85歲，均在院舍居住。另筲箕灣匡智愛東宿舍過去數日陸續有3名院友、1名員工確診，其餘18人需要隔離檢疫。特殊學校大埔匡智松嶺第三校有1名學生及其家屬確診，其就讀班級總共有4名學生，需停課一周。

輸入個案中，115宗於機場找到、83宗於檢疫設施中發現、21宗為檢疫完成後的個案，大部分人的病毒量低；輸入個案來自10多個國家，包括有58宗來至英國，22宗來至美國。本港今增46宗懷疑BA.2.12.1個案，34宗暫未有源頭；增9宗疑屬BA.4或BA.5的個案，當中3宗暫未有源頭，分別居於北角雲景道恆景園、摩頓台灣景樓、屯門龍門路新屯門中心6座。針對BA.4或5的個案比例，張指當局一直有做基因分析，雖BA.4或BA.5的相關個案較6月下旬上升，她認為因病毒傳播力高企有關，當局會持續觀察。

博愛醫院田家炳護養院日前一病房有2名病人、4名員工確診。該病房今日無新增個案，2名確診病人已轉至屯門醫院接受治療，目前情況穩定。該院另有2個病房有3名員工同樣出現輕微病徵，及後確診。感染控制組已進行關連調查，當局已為院內的所有病人及職員做檢測。醫管局正調查新增3名確診員工的感染途徑。她又指，醫院員工每日上班前需進行快測，並正在討論需進行核酸檢測，有消息再公布。