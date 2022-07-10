警東九龍冚兩非法賭檔拘3男主持　11賭客被捕兼發告票

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊、紅磡分區及九龍城分區雜項調查小隊，於上周五(8日)至昨日(9日)展開代號「犁庭掃穴」的打擊反罪惡行動，巡查區內多個娛樂場所，共檢獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲咭、一部讀卡器、2張百家樂枱、2張電動麻雀枱、一批賭具、約11,000港元賭款及面值約49,000港元的籌碼。

人員根據線報及經過深入調查後，昨晚約10時突擊搜查土瓜灣下鄉道一單位及紅磡鶴園東街一工廈單位，搗破兩間懷疑非法賭檔，拘捕2名分別姓陳及姓郭(俱56歲)的男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規定，而一名姓雷(65歲)男子則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕。此外，在場的9名男子和2名女子(21至67歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。其中5名男子及2名女子(21至67歲)，亦同時涉嫌違反禁聚令，另外4名男子(42至47歲)則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。