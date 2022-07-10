政Whats噏：立法會抖暑　教委會延至10月再商討段崇智續任

香港中文大學校長段崇智獲續任惹起爭議，就連身兼中大校董嘅議員張宇人亦睇唔過眼，日前報章撰文炮轟，指續聘安排「耐人尋味」，批評做法不合常理。而早前立法會教育事務委員會本來計劃討論有關事項，但中途暫停，指待政府換屆後再討論。惟換屆後立法會又即將「抖暑」，換言之，下次會議時間將會係暑假完結後、即今年10月，先至會作出跟進。但近日政圈有風聲流傳，中大應趁此機會出「明智決定」，若非如此，待立法會恢復會議後，有關方面將非常頭痕。

早在今年4月，中大校董會決定段崇智續任嘅安排後，3名身兼中大校董嘅立法會議員隨即表達不滿，亦有多名議員表示關注大學校長遴選程序，更去信教委會要求討論。惟後來鑑於政府即將換屆，委員共識係暫時「收火」，短時間內唔會展開討論，待政府換屆後，視乎情況再於教委會內重新討論。

不過，政府換屆後，僅兩星期時間，立法會將進入長達兩個多月嘅「抖暑」，故無法於立法會跟進有關事項。要待10月放完暑假，方可召開會議。咁長一段時間，有建制派人士認為係畀個機會中大校董會，畀佢哋喺呢段時間好好咁檢討一下，有關續約嘅決定是否明智。如果唔係，待立法會恢復會議後，就可能有手尾跟，到時就真係頭痕啦。

另一方面，教委會早前去信八大，要求各大學校董會必須於期限之內，向教育局提交報告。但政府剛換屆，新任教育局局長上任不久，或須待職務「上手」後再與委員會主席開會交流。